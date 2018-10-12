Исследователи малвари из словацкой компании ESET нашли верные улики в пользу того, что кибератаки на энергетическую сеть по всей Украине инициированы той же группой, что и массовая вспышка атак рансомвари NotPetya https://xakep.ru/2017/06/30/wcry-copycat/ в июне 2017 года.

Связать их между собой удалось через третью малварь — бэкдор Exaramel, который появился в апреле 2018. По сути, это улучшенный вариант бэкдора Industoyer, вызвавшего массовое отключение электричества по всей Украине в 2016 году. За год до этого такой же эффект имела атака, получившая название BlackEnergy. Exaramel был задеплоен с серверной инфраструктуры группы Telebots, с их же серверов в свое время пришел NotPetya.

Это не первый раз, когда специалисты по безопасности связывают все эти атаки. Ранее исследователи из ESET и «Лаборатории Касперского» строили свои догадки на общей инфраструктуре и схожести TTP (Tactics, Techniques, and Procedures — тактик, техник и процедур), но это не так надежно, потому что поведение злоумышленника может меняться, либо его может перенять другой хакер.

На этот раз на совпадение источника указывает сам код, а также общая инфраструктура серверов управления и контроля (С2) и порядок исполнения вредоносного кода. Exaramel и Industroyer оба используют файл для отчета, куда записывают вывод выполненных команд shell и запущенных процессов. В целом, это похоже на поведение двух вариантов малвари, как и сам их код, который даже частично совпадает.

Теперь группе Telebots приписывают все перечисленные атаки, хотя последняя (Exaramel) была нацелена не на промышленный объект.

Напомним, что представители альянса Five Eyes, который объединяет спецслужбы Австралии, Канады, Новой Зеландии, США и Великобритании, еще в феврале официально объявили Россию в причастности к созданию и распространению рансомвари NotPetya по Украине, откуда она и разошлась по всему миру и нанесла неисчислимый ущерб.