На Reddit владельцы PS4 массово жалуются на вредоносные сообщения, после получения которых консоль перестает реагировать на любые действия, и вернуть ее к «жизни», порой, удается лишь с помощью сброса к заводским настройкам.

Первым на проблему обратил внимание пользователь с ником Huntstark. Он рассказал, что играл в Rainbow Six: Siege, когда один из соперников прислал странные сообщения всей его команде, «уронившие» их системы. Как видно на скриншоте ниже, сообщения содержали эмодзи и спецсимволы, и даже их удаление через мобильное приложение не помогло избавиться от проблемы. В итоге вся команда была вынуждена сбросить свои PS4 до заводских настроек.

Пока никаких официальных сообщений от разработчиков не послушало, а тред на Reddit продолжает пополняться все новыми комментариями от пострадавших, и они сами строят теории о том, чем может быть вызвана ошибка. Так, пользователь BorgDrone приводит простой пример: допустим, длина допустимая сообщения ограничена 140 символами и под него выделяется буфер фиксированного размера —140 байт (по байту для каждого символа). Пока люди просто обмениваются нормальными текстовыми сообщениями на английском, все будет в порядке. Однако если задействовать другие символы и эмодзи, сообщение вдруг окажется слишком большим для буфера и будет «весить» уже вовсе не 140 байт. Что может вызывать очевидные проблемы.

Если кому-то теория BorgDrone и вероятность возникновения столь простой ошибки кажутся маловероятными, напомню, что недавно, в начале 2018 года, похожая проблема коснулась пользователей устройств Apple. Тогда в составе iOS, macOS, tvOS и watchOS нашли уязвимость, которая могла быть использована практически в любом приложении, включая Messages, Safari, Chrome, Thunderbird, Slack, WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook для iOS, Gmail, Twitter и так далее. Все эти приложения реагировали на один единственный текстовый символ (జ్ఞ‌ా), как на классическую «текстовую бомбу», то есть «зависали» и уходили в бесконечный цикл перезагрузок. Данный символ встречается в языке телугу, который распространен в индийских штатах Андхра-Прадеш и Телингана, где имеет статус официального.

В настоящее время владельцам PS4 настоятельно рекомендуют ограничить получение сообщений, закрыв их вообще для всех или оставив доступ только для друзей. Сделать это можно пройдя по этой ссылке или открыв на самой консоли Settings -> Account Management -> Privacy Settings. Искомая настройка в обоих случаях располагается на вкладке «Personal Info | Messages».

Если же вредоносное сообщение уже было получено, его стоит удалить через официальные мобильные приложения для Android и iOS, не просматривая через консоль. В том случае если сообщение уже было открыто через саму PS4, рекомендуется загрузить консоль в безопасность режиме и провести реконструкцию базы данных.