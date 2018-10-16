Представители Пентагона сообщили, что по вине неназванного стороннего подрядчика Минобороны США произошла утечка личных данных примерно 30 000 гражданских и военных служащих. Вероятно, это число увеличится после проведения детального расследования.

По информации Associated Press, утечка была обнаружена 4 октября 2018 года, но, скорее всего, произошла еще несколько месяцев назад. Агентство приводит слова анонимного источника, близкого к расследованию, и сообщает, что компрометация случилась по вине неназванного стороннего подрядчика Министерства обороны.

В результате некоего недосмотра или бага неавторизованные лица получили доступ к данным о поездках сотрудников, хотя подчеркивается, что пострадал лишь малый процент персонала. В результате в руках злоумышленников оказались сведения о платежных картах и личная информация пострадавших (имена, даты рождения и так далее). Всем пострадавшим сотрудникам будут предоставлены услуги бесплатного фрод-мониторинга.

В Министерстве обороны подчеркнули, что в результате утечки не были скомпрометированы никакие секретные данные. Также сообщается, что хотя контракт с проштрафившимся подрядчиком пока действует, в Пентагоне все равно планируют прекратить использование их ПО.