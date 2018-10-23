Программа ZeroNights 2018 продолжает пополняться новыми интересными докладами и докладчиками. Кстати, напоминаем, что ключевым докладчиком конференции станет основатель must-attend конференции для всех хакеров Hack in the Box Диллон @L33tdawg Каннабхиран. Также напоминаем, что с темами других уже объявленных докладов можно ознакомиться здесь.

Где и когда? ZeroNights 2018

Место: Россия, Санкт-Петербург, А2 Green Concert Дата: 20-21 ноября 2018 Сайт конференции: 2018.zeronights.ru

Также на мероприятии выступят:

Ходукина Наталия, Дрягунов Михаил и Никита Логинов. Они представят доклад «Автоматизированный подход для анализа безопасности сетевых устройств». Корректное функционирование сети и ее безопасность напрямую зависят от настроек коммутаторов и маршрутизаторов, у которых есть свои конфигурационные файлы. Иногда таких файлов может быть настолько много, что их ручной анализ становится весьма затруднительным. В рамках этого доклада рассмотрим утилиту, способную существенно облегчить эту задачу. Данный инструмент предназначен для анализа конфигурационных файлов сетевых устройств с целью обнаружения слабых мест и небезопасных настроек.

Павел Топорков в выступлении «Redis post-exploitation» расскажет о техниках пост-эксплуатации в Redis. Что делать, когда пентестер или злоумышленник получили доступ к Redis? Из доклада узнаем о совсем новых и уже известных техниках пост-эксплуатации.

Ранчо Хан презентует доклад «From Graphic Mode To God Mode, Discovery Vulnerabilities of GPU Virtualization». Средства GPU-виртуализации — одни из важнейших компонентов платформ виртуализации. При этом внедряемые компоненты зависят от вендора. В ходе доклада увидим, как Hyper-V и VMware поддерживают аппаратные средства трехмерной графики дисплеев, рассмотрим поверхность атаки, возникающую в результате внедрения средств GPU-виртуализации, и особенное внимание обратим на то, как обнаружить подобную поверхность атаки.

Пока CFP-комитет конференции подводит итоги, вы уже можете покупать билеты, ведь до старта ZeroNights 2018 осталось всего 27 дней!