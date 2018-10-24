Приглашаем школьников и студентов на MIEM CTF. Еще больше интересных заданий по информационной безопасности, больше призов и больше крутых спонсоров. Хочешь проверить свои скиллы в ИБ, познакомиться с единомышленниками и круто провести время? Собирай команду от 3 до 6 человек!

Кстати, победители нашего CTF проходят на Кубок CTF России в Сколково.

Регистрация открыта по адресу register.miemctf.ru.

Окончание регистрации: 26 октября. Указывайте при регистрации реальные данные, это необходимо для получения пропусков и печати грамот участников и победителей.

Когда все произойдет

MIEM CTF пройдет в два этапа: онлайновый тур и очный финал. Онлайновый тур пройдет с 26 октября по 4 ноября в следующем порядке: команда выбирает любой день, и на 24 часа ей будут доступны задания. Лучшие 20-30 команд на отборочном туре пройдут в очный финал, который состоится 17 ноября в НИУ ВШЭ по адресу: Москва, ул. Таллинская, д.34 (5 мин от м. Строгино)

Что такое CTF

CTF (capture the flag — «захвати флаг») — это соревнования, целью которых является оценка умения участников атаковать и защищать компьютерные системы. Для этого понадобится компьютер и желание решать интересные задачки, расшифровывать записки, искать спрятанную информацию и, конечно, логиниться под учеткой админа.

Самое важное

Регистрация: register.miemctf.ru

Отборочный тур: 24 часа в любой день с 26 октября по 4 ноября

Финал: 17 ноября в НИУ ВШЭ

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