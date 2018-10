ИБ-специалист Мэтью Сюиш (Matt Suiche) обнаружил, что защищенный мессенджер Signal некорректно осуществляет апгрейд от расширения для Chrome до полноценного десктопного клиента. Дело в том, что во время этой процедуры сообщения пользователя экспортируются в незащищенные текстовые файлы.

В ходе апегрейда расширения Signal для Chrome до Signal Desktop, пользователя просят выбрать место, куда будут сохранена информация о сообщениях (текст и вложения), чтобы затем импортировать ее в новую версию мессенджера.

Сюиш заметил, что сообщения попросту сохраняются в файле messages.json, без шифрования. В Twitter специалист пишет, что «это просто безумие» и сообщает, что уже отправил разработчикам мессенджера баг-репорт.

Am I tripping or if you upgrade Signal Desktop, it saves all your messages in plain text (messages.json) + attachments locally so you can re-import them in the newer version? #fail #wtf

