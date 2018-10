Почти месяц назад эксперт NewSky Security Акит Анубхав (Ankit Anubhav) заметил новый ботнет, атакующий уязвимые установки Hadoop с неверно настроенным YARN.

Really, Hadoop ?? This #IoT #botnet thing sometimes goes out of control.#SORA guys after using default password and Huawei 17215 router bug, are now trying to use the Hadoop Yarn bug

