Издание «Коммерсант» обнаружило, что на днях в открытом доступе была опубликована информация об именах и email-адресах сотрудников Сбербанка, а также их логины для входа в ОС, которые в большинстве случаев совпадают с адресами почты. Текстовый файл размером 47 Мб содержал данные примерно 421 000 сотрудников и был выложен на форуме phreaker[.]pro. Сейчас он уже недоступен публично.

По данным «Коммерсанта», опубликованная информация позволяла узнать, в каком подразделении работает сотрудник. В файле содержались данные о сотрудниках дочерних организаций Сбербанка, в том числе зарубежных. Проведенная журналистами проверка показала, что информация в базе актуальна на 1 августа 2018 года (то есть найти сотрудников, трудоустроенных позже, не удалось).

При этом издание отмечает, что, по данным МСФО по итогам первого полугодия 2018 года, количество всех сотрудников группы Сбербанка составляло около 300 000 человек. То есть в опубликованной базе содержались данные и о некоторых уволенных сотрудниках. Также сообщается, что в файле удалось обнаружить три email-адреса президента Сбербанка Германа Грефа.

Подлинность опубликованной неизвестными информации подтвердили один из сотрудников Сбербанка и представитель сторонней организации, связанной с информационной безопасностью банка.

Также утечку подтвердили и в пресс-службе Сбербанка, назвав ее публикацией части адресной книги, которая доступна всем сотрудникам. В банке заверили, что эти данные «не представляют никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам».