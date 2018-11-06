Chrome 71, релиз которого запланирован на декабря 2018 года, будет блокировать еще больше рекламы на сайтах, которые используют различные навязчивые и злоупотребляющие доверием методы для ее отображения.

Злоупотреблению доверием компания даже посвятила отдельную страницу, на которой рассказывает, что именно подразумевается под этим словосочетанием: «под злоупотреблением доверием понимаются попытки ввести посетителей сайта в заблуждение». А также перечислены следующие критерии такого поведения:

Имитация интерактивных элементов

Объявления или элементы страницы, которые напоминают приложения для обмена сообщениями, предупреждения, системные диалоговые окна или другие уведомления и при нажатии на которые открывается объявление или целевая страница.

Объявления или элементы страницы, которые напоминают приложения для обмена сообщениями, предупреждения, системные диалоговые окна или другие уведомления и при нажатии на которые открывается объявление или целевая страница. Нестандартные интерактивные области

Прозрачный фон, невидимые элементы страницы и другие области, обычно не являющиеся интерактивными, при нажатии на которые открывается объявление или целевая страница.

Прозрачный фон, невидимые элементы страницы и другие области, обычно не являющиеся интерактивными, при нажатии на которые открывается объявление или целевая страница. Не соответствующие ожиданиям результаты взаимодействия с сайтом

Различные элементы оформления страницы, такие как полоса прокрутки, кнопка воспроизведения, стрелка «Далее», кнопка закрытия или ссылка, при нажатии на которые открывается объявление или целевая страница.

Различные элементы оформления страницы, такие как полоса прокрутки, кнопка воспроизведения, стрелка «Далее», кнопка закрытия или ссылка, при нажатии на которые открывается объявление или целевая страница. Фишинг

Объявления или элементы страницы, внешний вид которых рассчитан на то, чтобы похитить личные данные пользователя или заставить его обманным путем раскрыть их.

Объявления или элементы страницы, внешний вид которых рассчитан на то, чтобы похитить личные данные пользователя или заставить его обманным путем раскрыть их. Автоматическая переадресация

Объявления или элементы страницы, выполняющие переадресацию без каких-либо действий со стороны пользователя.

Объявления или элементы страницы, выполняющие переадресацию без каких-либо действий со стороны пользователя. Имитация указателя мыши

Объявления или элементы страницы, на которых изображен движущийся указатель мыши, обманным путем заставляющий пользователей взаимодействовать с этими элементами.

Объявления или элементы страницы, на которых изображен движущийся указатель мыши, обманным путем заставляющий пользователей взаимодействовать с этими элементами. Вредоносное или нежелательное ПО

Объявления или элементы страницы, предназначенные для распространения вредоносного или нежелательного ПО, которое может быть установлено на устройствах пользователей. Под распространением подразумевается реклама и размещение такого ПО, а также публикация ссылок на него.

Любой сайт, подпадающий под перечисленные критерии, в итоге попадет в черный список, и Chrome перестанет загружать на нем рекламу. На странице Abusive Experiences Report администраторы сайтов могут проверить, не вызывает ли их ресурс подозрения у поискового гиганта. Если сайт попал в черные списки, на исправление несоответствий отводится 30 дней, после чего браузер Google начнет блокировать рекламу.

Эти нововведения в Chrome 71 нельзя назвать чем-то радикально новым, ведь бороться с некоторыми видами навязчивой и злоупотребляющей доверием пользователя рекламы компания начала еще в начале текущего года, с релизом Chrome 64. Об этих планах Google впервые стало известно еще в прошлом году, но теперь представители Google пишут, что изначальный подход не оправдал себя и оказался слишком мягким. По данным компании, при использовании изначального подхода, блокировки рекламы избегали больше половины сайтов, злоупотребляющих разными нечестными трюками.

Отключить встроенный блокировщик рекламы Chrome, который вскоре станет значительно агрессивнее, можно открыв chrome://settings/content/ads и выбрав соответствующую настройку. Впрочем, специалисты настоятельно рекомендуют этого не делать.