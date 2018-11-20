Разработчики Instagram устранили ошибку, связанную с функциональностью, которая позволяет скачать свои данные из Instagram, Download Your Data. Данный инструмент был представлен в апреле текущего года. С его помощью пользователи могут экспортировать свои фото, видео, комментарии, информацию профиля и другие данные, связанные с учетной записью.

В качестве одной из защитных мер при скачивании данных, сервис просил пользователя повторно подтвердить пароль перед загрузкой. И, как оказалось, из-за ошибки в коде в некоторых случаях этот пароль в формате простого текста попадал в URL браузера и сохранялся на серверах Facebook.

Разработчики уверяют, что проблема коснулась малого числа пользователей, но не приводят точных цифр. В сообщении компании сказано, что в настоящее время сохранявшиеся по ошибке данные уже удалены с серверов Facebook, а баг в Download Your Data был исправлен.

Представители Instagram уже уведомляют потенциальных пострадавших об инциденте и советуют им на всякий случай сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию, а также очистить историю браузера.