В 2016 году произошел сразу ряд масштабных утечек данных, причем многие дампы, включая MySpace, LinkedIn, Tumblr и «ВКонтакте» (а также Badoo, QIP, Rambler и Mobango) в итоге были выставлены на продажу. Тогда дампы в основном распространяли два человека, известные под никами Tessa88 и Peace_of_Mind.

Как ни странно, ни один из этих двоих не взламывал вышеперечисленные компании и сервисы. Хакеры действовали лишь как посредники, а за самими взломами стояли крупные хакерские группы, о чем Tessa88 и Peace_of_Mind неоднократно говорили в интервью. Нужно отметить, что один из непосредственных взломщиков, россиянин Евгений Никулин, в 2016 году уже был арестован, ему предъявили обвинения во взломе Dropbox и LinkedIn и экстрадировали в США.

Теперь, спустя два года после этих событий, аналитики компании Recorded Future сообщили, что им удалось деанонимизировать Tessa88. Хотя данная сетевая личина уже давно неактивна, специалистам хватило улик, оставленных в онлайне еще в 2016 году. Исследователи утверждают, что под этим псевдонимом скрывался 29-летний житель Пензы Максим Владимирович Донаков.

В отчете экспертов подробно описаны установленными ими связи между видео с YouTube, фотографиями с различных форумов и Imgur, тремя профилями в «Одноклассниках» и так далее. Все это суммарно позволило обнаружить несколько сетевых личностей Донакова и связать их Tessa88.

Основными доказательствами экспертов стали два факта: фото Донакова фигурировало в различных сетевых профилях, в том числе, пересекавшихся с альтернативными никами Tessa88; в видеоролике на YouTube засветились номера машины одной из личин Tessa88, а позднее этот автомобиль попал ДТП, и стало известно настоящее имя Донакова.

На инфографике ниже можно увидеть все факты, соборные специалистами, объединенные воедино.

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