Об уязвимости Zip Slip впервые стало известно летом текущего года. Тогда специалисты компании Synk рассказали о проблеме, затрагивающей различные опенсорсные библиотеки, ответственные за работу с файлами архивов. Обнаруженные проблемы затронули такие форматы, как .tar, .jar, .war, .cpio, .apk, .rar и .7z, то есть Zip Slip представляет опасность для множества разных проектов и экосистем, и позволяет атакующему добиться исполнения произвольного кода.

В корне проблемы Zip Slip лежит перезапись произвольных файлов, которую нужно использовать в сочетании с атакой на обход каталога, реализовать которую возможно во время извлечения файлов из архивов вышеперечисленных форматов.

Уже летом было ясно, что под угрозой оказались тысячи проектов, написанные на самых разных языках, включая JavaScript, Ruby, Java, .NET и Go, в том числе принадлежащих Google, Oracle, IBM, Apache, Amazon, Spring/Pivotal, Linkedin, Twitter, Alibaba, Eclipse, OWASP, ElasticSearch, JetBrains и так далее.

Теперь разработчики Apache выпустили предупреждение, в котором сообщили, что Zip Slip представляет опасность для всех версий Apache Hadoop, кроме 3.1.1, 3.0.3, 2.8.5 и 2.7.7, а также JBoss Fuse 6.0 и 7.0.

В случае Hadoop и демона NodeManager уязвимость угрожает имплементациям, которые используют публичные архивы в распределенном кеше. Согласно информации специалистов, проблема позволяет пользователю кластера опубликовать публичный архив, что может оказать прямое влияние на другие файлы, принадлежащие пользователю, работающему с YARN NodeManager. В итоге становится возможным осуществление инжектов в задания других пользователей кластера, использующих публичные архивы.

Эксперты настоятельно рекомендуют пользователям обновить Apache Hadoop до версий 2.7.7, 2.8.5, 2.9.2, 3.0.3 или 3.1.1.

Напомню, что разработчики уже патчили Apache против Zip Slip в июне текущего года, но, по всей видимости, исправить YARN оказалось сложнее, так как, согласно официальным данным, о вышеописанной проблеме впервые стало известно еще в апреле текущего года.