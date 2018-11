Поисковик компании Microsoft неожиданно начал предупреждать пользователей, что официальный сайт популярнейшего плеера VLC Media Player (VideoLan.org) может представлять опасность. Если навести курсор на ссылку, можно увидеть сообщение: «Сайт может быть опасен. Если вы перейдете на этот сайт, вредоносная программа может нанести вред вашему устройству».

Разработчики VLC уже заметили проблему и сообщают, что предупреждение появилось в начале текущей недели. Bing, по всей видимости, считает, что файл vlc-3.0.4-win64.exe – это малварь. При этом пользователи Reddit писали о появлении таких предупреждений еще три месяца тому назад.

Supposedly, @bing now consider vlc-3.0.4-win64.exe as a malware, which gives an annoying popup.

This appeared 2 days ago, and we have no clue how to fix it (yet).

We've checked, and the binary has not changed and is still correctly signed…

.

tbc…

— VideoLAN (@videolan) November 27, 2018