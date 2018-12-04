Администрация одного из крупнейших в интернете сервисов вопросов и ответов, Quora, сообщила о взломе. Неизвестные злоумышленники смогли получить доступ к серверам проекта и похитили личную информацию примерно 100 млн человек (это примерно половина всей пользовательской базы Quora).

Хотя данные об инциденте были раскрыты только сейчас, проникновение обнаружили еще на прошлой неделе. Расследование случившегося еще не завершено, но специалисты Quora установили, что злоумышленники получили доступ к следующим данным пользователей:

информация об аккаунтах, включая имена, email-адреса, зашифрованные пароли, данные импортированные из других прилинкованных сетей;

данные о публичных действиях и контенте, то есть вопросы, ответы, комментарии и положительные оценки пользователей;

данные о непубличных действиях и контенте: личные сообщения, запросы ответов, отрицательные оценки.

Представители сервиса сообщают, что большая часть похищенных данных уже была публичной, и опасность представляет только компрометация конфиденциальной информации пользователей. Также подчеркивается, что анонимные вопросы и ответы утечка не затронула, так как информацию об анонимах компания попросту не хранит. Пострадавших пользователей успокаивают и тем, что этот инцидент вряд ли приведет к попыткам хищения личностей, ведь среди украденных данных не было информации о банковских картах, номеров социального страхования и так далее.

В настоящее время всех пострадавших пользователей уже разлогинили на сайте Quora, а во время следующего входа им предложат поменять пароли. Также компания начала рассылать уведомления всем, кого мог затронуть данный инцидент.

Технические детали произошедшего пока не разглашаются, а причину случившегося, похоже, еще только предстоит установить. Как уже было сказано выше, расследование инцидента еще продолжается, и к нему лишь недавно подключились сторонние киберкриминалисты и правоохранительные органы. Впрочем, в компании уверяют, что в настоящее время у злоумышленников больше нет доступа к серверам Quora.