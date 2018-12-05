Еще в ноябре текущего года разработчики Google рассказали, что грядущий Chrome 71 будет блокировать еще больше рекламы на сайтах, которые используют различные навязчивые и злоупотребляющие доверием методы для ее отображения. Под этим словосочетанием подразумеваются попытки ввести посетителей сайтов в заблуждение, и компания подробно рассказывала о различных критериях такого поведения.

Теперь, когда Chrome 71 стал доступен широкой публике, стало известно, что в новой версии добавилась не только более агрессивная блокировка рекламы. Также разработчики Chrome борются с сайтами, вынуждающими пользователей оформлять мошеннические мобильные подписки. Для таких страниц браузер Google будет показывать полностраничные предупреждения, аналогичные предупреждениям об отсутствии HTTPS. Пользователю объяснят, что страница пытается узнать его мобильные данные для снятия денег.

Еще одним улучшением, направленным на усиление безопасности, стало ограничение на использование Speech Synthesis API, которым часто злоупотребляют сайты фальшивой технической поддержки. Сайтам запретят «говорить» с пользователя сразу после загрузки страницы, сначала пользователь должен будет начать взаимодействовать с ресурсом.

Также в релизе Chrome 71 разработчики окончательно избавились от Inline Install API, который позволял устанавливать разрешения для браузера не напрямую через Web Store, а находясь на сторонних сайтах. Отключение данной функциональности произошло еще в Chrome 69, в сентябре текущего года, а теперь процесс лишь завершили окончательно.

Помимо прочего, в составе Chrome 71 были устранены 43 проблемы с безопасностью, почитать о которых подробнее можно здесь.