Издание WindowsCentral сообщает, что разработчики Microsoft готовы признать фиаско браузера Edge, вышедшего в 2015 года вместе с появлением Windows 10. Ожидалось, что Edge, работающий на движке EdgeHTML, составит конкуренцию Google Chrome и другим, а также заменит собой IE, став быстрее, безопаснее и удобнее.

Сейчас, три года спустя, вполне очевидно, что надежды Microsoft не оправдались, и Edge так и не стал по-настоящему популярным и востребованным решением. По данным WindowsCentral, в связи с этим компания откажется от EdgeHTML и переключится на движок Blink, который построен на Chromium и уже используется другими конкурирующими браузерами, такими как Opera, Vivaldi, Brave и так далее. Таким образом, компания получит продукт, соответствующий всем современным стандартам, отлично работающий с подавляющим большинством сайтов, не имеющий проблем с совместимостью, разработка которого будет требовать меньших усилий.

По информации СМИ, новый проект уже находится в разработке и носит кодовое название Anaheim. Так, журналисты The Verge пишут, что новый браузер для Windows 10, скорее всего, будет официально анонсирован уже на этой неделе, и станет доступен широкой публике в составе апдейта Windows 10 19H1.