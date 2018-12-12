В конце ноября 2018 года стало известно, что в отношении компании Google было возбуждено административное дело. Проблема заключалась в том, что Google не подключен к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), при помощи которой должна происходить фильтрация поисковой выдачи. Так, из выдачи должны исключаться заблокированные в России сайты, перечень которых и содержит ФГИС. Представители Роскомнадзора сообщили, что из-за этого компания может быть оштрафована в рамках 1 статьи 13.40 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрена ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.
Вчера, 11 декабря 2018 года, Google действительно был оштрафован на 500 000 рублей, а в Роскомнадзоре сообщили, что в ближайшее время регулятор может возбудить еще одно административное дело против компании, так как намерен «добиваться соблюдения российского законодательства».
Сегодня, 12 декабря 2018 года, стало известно, что в Роскомнадзоре рассматривают не только такие меры давления на Google. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал представителям «Интерфакса», что если Google и далее продолжит игнорировать требования о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в российское законодательство могут быть внесены изменения, которые позволят блокировать поискового гиганта в РФ.
«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать. Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка, — говорит Субботин. — У нас вся интернет-отрасль регулируется этим законом [речь о 149 Федеральном законе «Об информации»]. Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал».
Dmitry Morozov
12.12.2018 at 23:33
500 килорублей для гугла это конечно деньги. Интересно что дальше будет, если телеграм не смогли победить то имеются сомнения что с гуглом будет лучше.