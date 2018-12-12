В конце ноября 2018 года стало известно, что в отношении компании Google было возбуждено административное дело. Проблема заключалась в том, что Google не подключен к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), при помощи которой должна происходить фильтрация поисковой выдачи. Так, из выдачи должны исключаться заблокированные в России сайты, перечень которых и содержит ФГИС. Представители Роскомнадзора сообщили, что из-за этого компания может быть оштрафована в рамках 1 статьи 13.40 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрена ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Вчера, 11 декабря 2018 года, Google действительно был оштрафован на 500 000 рублей, а в Роскомнадзоре сообщили, что в ближайшее время регулятор может возбудить еще одно административное дело против компании, так как намерен «добиваться соблюдения российского законодательства».

Сегодня, 12 декабря 2018 года, стало известно, что в Роскомнадзоре рассматривают не только такие меры давления на Google. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал представителям «Интерфакса», что если Google и далее продолжит игнорировать требования о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в российское законодательство могут быть внесены изменения, которые позволят блокировать поискового гиганта в РФ.