Разработчики Brave сообщили, что с релизом версии 0.57 завершится последний этап перехода браузера на Chromium, после чего пользователи, к примеру, смогут устанавливать расширения из Chrome Web Store, благодаря поддержке WebExtensions API. В отчете команды также сообщается, что обновленная кодовая база обеспечила Brave прирост быстродействия в размере 22%.

Наверняка многие наши читатели полагали, что Brave и ранее работал Chromium, но это не совсем верно. Проект действительно использовал Chromium, но лишь как движок для рендеринга страниц, а для работы интерфейса использовался кастомный компонент Muon, который сами разработчики описывали как «более безопасный форк Electron». В итоге в интерфейсе браузера были задействованы кастомные HTML, CSS и JavaScript.

К сожалению, со временем стало ясно, что разработка UI фреймворка отнимает слишком много времени и сил у небольшой команды Brave. В итоге в марте 2018 года было объявлено о том, что браузер в скором времени откажется от Muon и окончательно перейдет на Chromium. Недавний релиз версии 0.57 лишь завершил этот процесс.

Так как Brave позиционируется как продукт, в первую очередь ориентированный на безопасность и приватность, разработчики поспешили отметить, что переход на Chromium не означает интеграции с какими-либо зависимыми от Google функциями.

«Brave не устанавливает никаких соединений с Google в фоновом режиме. Мы отключили Google Account’ы и Sync, а также удалили всю специфическую для Chrome телеметрию и другой подобный код. Для поисковых подсказок Google так же не используется», — подчеркивают разработчики.

Напомню, что ранее в этом месяце о намерении перевести свой браузер на Chromium сообщили разработчики компании Microsoft. Уже в начале 2019 года Edge откажется от EdgeHTML и будет представлен для всех версий Windows и macOS в обновленном виде.