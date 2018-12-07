В середине текущей недели СМИ сообщили, что разработчики Microsoft готовы признать фиаско браузера Edge, вышедшего в 2015 года? вместе с появлением Windows 10. Дело в том, что Edge так и не стал по-настоящему популярным и востребованным решением, как было запланировано, и в компании решили, что пора отказывать от движка EdgeHTML и переходить на Chromium, которым уже пользуются конкурирующие браузеры (Opera, Vivaldi, Brave и так далее).

Теперь представители Microsoft официально подтвердили, что информация СМИ была верна, Edge действительно вскоре станет Chromium-браузером. Как и предполагалось, это делается ради улучшения стабильности, совместимости, упрощения процесса разработки, а также создания менее фрагментированной платформы для веб-разработчиков.

Название Edge при этом, судя по всему, будет сохранено, а браузер перестанет быть «эксклюзивом» для Windows 10 и со временем будет представлен для всех поддерживаемых версий Windows. Таким образом, обновленный Edge будет работать с Windows 7, 8.1 и 10. Более того, сообщается, что переход на Chromium позволит в будущем выпустить Edge для macOS и, вероятно, для Linux.

Ожидается, что первая сборка для разработчиков появится уже в начале 2019 года, но точных дат в компании пока не называют.