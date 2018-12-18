Услышав слова «деревянный конструктор», ты, наверное, представляешь себе этакий Lego для самых маленьких детей. Впрочем, возможно, ты уже слышал про Ugears — конструкторы из дерева, которые превращаются в сложнейшие механизмы. Это отличный подарок не только для детей, но и для взрослых.

Каждый конструктор Ugears — это произведение искусства, где каждая шестеренка, каждый рычаг, да и весь механизм в целом продуманы до мельчайших деталей.

Изюминка конструкторов Ugears в том, что их интересно использовать и после сборки. Если в других конструкторах увлекателен только сам процесс, то здесь результат не менее важен. Ведь собираемые модели «оживают»: сейфы можно запереть, машина поедет, а у мельницы обязательно будут крутиться лопасти.

INFO Когда подбираешь подарки ребенку, хорошо бы удостовериться, что никаких опасностей для здоровья они не таят. Конструкторы Ugears сделаны из экологически чистой фанеры и собираются без клея. Они абсолютно безвредны, и их можно доверить ребенку, если тот не будет тянуть в рот мелкие детали. Официальное ограничение по возрасту на некоторых моделях — от трех лет, на большинстве — от 14 лет. Впрочем, особенно популярен конструктор у мальчиков от 25 до 70 лет.

В этом году компания собрала на «Кикстартере» 187 тысяч долларов, благодаря чему в ее ассортименте появились занятные новинки. Особенно интересно рассказать про такие модели, как родстер, тягач и конь.

Конь-механоид

Эта модель представляет собой механическую лошадь, которая умеет двигаться, причем без каких-либо моторов и электроники — тут чистая механика. Завел механизм — и лошадка пошла. В груди коня-механоида бьется сердце-маятник, благодаря которому конь сохраняет равновесие и ходит. Только собрав весь этот пазл, понимаешь, насколько он гениален!

Увидеть лошадку в действии можно на видео.

Обрати внимание на детали: все суставы на месте и все они двигаются. Вообще, на разработку некоторых моделей у инженеров Ugears уходили месяцы, а заставить механического коня шагать они пытались годами. Но вот, наконец, получилось!

Родстер VM-01

Разработчик уделяет огромное внимание деталям. Родстер VM-01 идеально передает ретрохарактер оригинала. Он утонченный, элегантный, это автомобиль с уникальной харизмой.

Если ты или твой сын (или особенно везучий племянник) увлекаетесь автомобилями, то это отличный вариант. Только посмотри на точную копию восьмицилиндрового двигателя — поршни приводятся в действие точно так же, как и в настоящем моторе! Можно открыть каждую дверь, покрутить руль и даже сменить скорость на коробке передач.

Тягач VM-03

Для любителей серьезной машинерии у Ugears есть тягач VM-03. Под капотом у этой модели живет полноценный шестицилиндровый двигатель. Также здесь открываются двери, поворачиваются (и амортизированы!) передние колеса, а скорости можно переключать из кабины.

Детализация — это конек Ugears. Ты только представь: в кабине висят канистра и лопата, а за водительским креслом оборудована зона отдыха с телевизором — все как в настоящей фуре.

Для читателей «Хакера» компания Ugears-Russia любезно предоставила промокод XAKER20 на скидку в размере 20%. Теперь ты не только знаешь, что дарить на Новый год, но и можешь немного сэкономить при этом!