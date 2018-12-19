Согласно служебной записке, которую на этой неделе получили все сотрудники НАСА, в октябре 2018 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства подверглось хакерской атаке. Неизвестные злоумышленники смогли получить доступ к одному из серверов, где хранилась информация о бывших и действующих сотрудниках, включая даже их номера социального страхования.

Инцидент произошел еще 23 октября 2018 года, и не совсем ясно, почему сотрудникам сообщили о случившемся только спустя два месяца. Вероятно, огласку просили отложить представители правоохранительных органов, расследовавшие инцидент. Также сообщается, что к расследованию были привлечены специалисты по кибербезопасности федерального уровня.

Тем не менее, пока НАСА неизвестны ни точные цели злоумышленников, ни количество пострадавших сотрудников. Поэтому в служебной записке абсолютно всех, кто работал (увольнялся, переводился) в управлении в период с июля 2006 по октябрь 2018 года, простят соблюдать осторожность и принять контрмеры на случай возможного мошенничества. В настоящее время штата НАСА насчитывает порядка 17 300 человек.

Представители НАСА подчеркивают, что расследование случившегося займет немало времени, но уверяют, что инцидент не коснулся данных, связанных с миссиями и проектами НАСА.