После очередного обновления прошивки для устройств Harmony Hub (4.15.206), многие пользователи обнаружили, что они утратили локальный доступ к своим гаджетам, а также лишились возможности управлять «умными» домами.

В описании версии 4.15.206 сказано, что обновление содержит патчи для проблем безопасности и исправляет ряд багов, однако пользователи быстро обнаружили, что после установки апдейта их хабы попросту перестали работать. Так, пользователи API Homeseer и Home Assistant сообщали, что не могут управлять телевизорами, звуковыми системами и другими устройствами, используя Harmony Hub и его пульт ДУ.

Представители Logitech ответили на жалобы на официальном форуме и сообщили, что обновленная прошивка действительно исправила ряд проблем с безопасностью. В частности, недокументированные API, которые некоторые люди использовали для автоматизации своих домов, вообще никогда не поддерживались официально. Якобы их неработоспособность после обновления стала «побочным эффектом», однако в заявлении компании подчеркивается, что разработчики ставят безопасность пользователей превыше всего, так что отката этих изменений определенно можно не ждать.

В итоге многие владельцы хабов, купившие устройства из-за их функций локального доступа, оказались в странной ситуации. Теперь им либо нужно переходить на использование системы для умных домов, которую Harmony Hub поддерживает официально, либо приобретать новое устройство.

Стоит заметить, что представители Logitech дали более развернутый комментарий изданию ArsTechnica. В компании объяснили, что локальный доступ действительно был отключен с выходом новой прошивки.

«Интерфейс XMPP использовался во время процесса установки и был обозначен как небезопасный канал связи. Мы удалили данный интерфейс в рамках улучшения безопасности устройств Harmony Hub. Этот интерфейс никогда не предназначался для использования третьими сторонами. Так как данное обновление делает Harmony Hub более защищенным, мы не предусматриваем опции даунгрейда и не рекомендуем пользователям пытаться мешать работе механизма автоматического обновления прошивки», — сообщили в Logitech.

Напомню, что это не первый случай, когда пользователи устройств Logitech оказываются в подобной ситуации. В конце 2017 года компания уведомила пользователей хабов Harmony Link, что весной 2018 года их устройства будут умышленно выведены из строя. Нет, в Harmony Link не было обнаружено каких-либо непоправимых проблем. Просто в 2018 году у компании истекла некая неназванная лицензия на сертификацию технологии, а продлять ее Logitech не стала.

Когда это решение компании подверглось критике, Logitech смягчилась, и всем владельцам устройств Harmony Link в качестве замены предлагались бесплатные устройства Harmony Hub, а тем, кто уже успел приобрести новые хабы с 35% скидкой, попросту возвращали деньги.