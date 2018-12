Обновление до iOS 12.1.2 должно было исправить проблемы с сотовой связью, ранее возникшие из-за перехода на iOS 12.1.1 у турецких пользователей. Увы, патч только усугубил ситуацию, и аналогичные проблемы теперь наблюдаются и у других пользователей iPhone.

Описание апдейта до iOS 12.1.2 выглядело очень лаконично: обновление должно было исправить проблему, связанную с использованием eSIM, а также проблемы с сотовыми подключениями и передачей данных в мобильных сетях. Дело в том, что раньше на некорректную работу этих функций жаловалась турецкие владельцы iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Очень иронично, но после выхода обновления такие же проблемы стали проявляться и на других моделях iPhone, у пользователей из разных странах мира.

Судя по сообщениям в социальных сетях, после обновления до iOS 12.1.2 мобильная передача данных перестала нормально работать для некоторых пользователей в Северной Америке, Юной Америке, Европе и Азии.

При этом «симптомы» бага разнятся от устройства к устройству: у одних мобильная передача данных не работает вовсе, у других наблюдаются проблемы с подключением даже к Wi-Fi, у третьих нормально функционирует Facebook, но не работают Safari и другие приложения, у четвертых телефон вообще «не видит» сеть мобильного оператора. Некоторые пользователи и вовсе сообщают, что попытались осуществить сброс после возникновения сбоя и больше не могут активировать устройство.

Hello @apple @AppleSupport do you have a solution for ios 12.1.2? My wife’s iPhone is not a phone anymore since Friday. pic.twitter.com/DpQfmZ37OP — Juan J. Garcia (@juanjolau) December 23, 2018

@AppleSupport since updated to iOS 12.1.2 only app able to access over mobile data is Facebook rest all it says no connectivity and safari no website being opened server not found today I feel like why I updated well why I choose iOS hectic it is turning — Pawan پون (@ryandso70279192) December 24, 2018

Thanks @Apple @AppleSupport for the Christmas present…since updating my iPhone to iOS 12.1.2 I can't access cellular data. I reset my device and now I can't activate it anymore. No Service. Your better fix this in an update soon! 😡 — Alex (@realalex_6) December 22, 2018

Официальных комментариев от представителей Apple до сих пор не поступало, однако известно, что разработчики уже тестируют iOS 12.1.3. Судя по всему, пользователям остается надеяться, что следующее обновление исправит ситуацию.