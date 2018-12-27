Вечером 26 декабря 2018 года пользователи и СМИ обратили внимание, что официальный сайт мессенджера Telegram (telegram.org) пропал из поисковой выдачи Яндекса. Как видно на скриншоте ниже, теперь поиск по запросу «telegram» (и другим похожим запросам) приведет пользователя куда угодно, но не на официальный сайт мессенджера.

В пресс-службе Яндекса информацию подтвердили и пояснили:

«Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. Яндекс убирает ссылки по мере получения новых данных».

Напомню, что решение о блокировке Telegram на территории РФ было принято еще в апреле 2018 года. И хотя в настоящее время сам мессенджер продолжает работать, доступ к официальному сайту ограничивается, а также, по данным СМИ, Роскомнадзор не оставляет попыток создания более эффективных механизмов блокировки.