Власти Южной Кореи сообщили, что неизвестные хакеры похитили информацию о 997 перебежчиках, покинувших КНДР и нашедших пристанище в Южной Корее. Дело в том, что был скомпрометирован один из 25 центров поддержки для таких беглецов.

Известно, что компрометация произошла по вине неназванного сотрудника центра. 19 декабря 2018 года тот получил по электронной почте вредоносный документ и открыл его, чем спровоцировал срабатывание малвари.

Согласно официальному предостережению, опубликованному на сайте центра, атакующие могли завладеть личными данными людей, которых разместили в провинции Кёнсандо, в том числе их именами, датами рождения, а также домашними адресами.

Министерство объединения сообщает, что пострадавших уже уведомили об инциденте и организовали специальную службу поддержки, куда те могут обратить за помощью и консультацией.

Кто именно стоял за атакой, пока неясно, однако южнокорейские власти подозревают худшее и опасаются, что если за инцидентом стоит правительство Северной Кореи, то жизни беженцев и их семей (по обе стороны границы) могут оказаться в опасности.