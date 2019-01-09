На прошлой неделе Германию потрясло известие о массовом «сливе» личных данных десятков политиков, журналистов и знаменитостей. Неизвестный, скрывавшийся в Twitter под псевдонимом @_0rbit, начал публиковать различную информацию в открытом доступе еще в декабре 2018 года, однако происходящее заметили только после праздников (1, 2, 3).

Среди опубликованных преступником данных были фотографии, телефонные номера, email-адреса, логи приватных чатов, информация о банковских картах и так далее. Суммарно в результате этой утечки пострадали около 1000 человек, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, многих членов левых и центристских политических партий (исключением стала лишь правая и ультраправая политическая партия «Альтернатива для Германии»), представители Бундестага и Европарламента, а также известные люди и журналисты, начиная от актера Тиля Швайгера и заканчивая местными интернет-знаменитостями.

В начале текущей недели представители Федерального ведомства уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) сообщили об аресте подозреваемого, чье имя пока не разглашается. По данным правоохранителей им оказался 20-летний житель Франкфурта-на-Майне, который таким образом выразил свой протест и несогласие и публичными позициями пострадавших политиков, журналистов и общественных деятелей. По предварительным данным следователей, подозреваемый действовал в одиночку и уже признался в содеянном, и никаких улик, указывающих на причастность третьих сторон, действительно обнаружено не было. Во время обыска в доме родителей подозреваемого были изъяты компьютер и накопители, причем за два дня до обыска он пытался уничтожить ПК.

По данным издания Der Spiegel, арестовать преступника помогли некие «цифровые улики», а также показания свидетеля. Дело в том, что на прошлой неделе правоохранители действительно провели еще один рейд и допросили некоего 19-летнего ИТ-специалиста из города Хайльбронн. Судя по всему, тот знал @_0rbit и согласился сотрудничать со следствием, а теперь проходит по данному делу как свидетель.