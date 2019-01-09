Хорошие новости для багхантеров и плохие для производителей и разработчиков. В начале текущей недели известный брокер уязвимостей, компания Zerodium, объявил о существенном повышении цен на различные эксплоиты.

Если ранее за устойчивый удаленный джейлбрейк для iOS предлагали 1,5 млн долларов США, то теперь размер выплаты увеличился до 2 млн. Напомню, что обязательным условием для такого джейлбрейка является отсутствие какого-либо взаимодействия с пользователем, то есть всё должно происходить автоматически. Если же минимальное взаимодействие с пользователем всё же требуется, такой эксплоит будет оценен в 1,5 млн долларов США.

Кроме того, вдвое увеличились выплаты за RCE-уязвимости нулевого дня и эксплоиты для них в мессенджерах WhatsApp и iMessage, а также приложениях для работы с SMS/MMS на различных платформах. Ранее на эксплуатации таких багов можно было заработать до 500 000 долларов США, а теперь до 1 млн долларов. Интересно, что при этом 0-day уязвимости в Signal, Telegram и Facebook Messenger по-прежнему стоят 500 000 долларов США.

«Мессенджеры в целом и WhatsApp в частности порой являются единственным каналом связи, который используют цели, а из-за end-to-end шифрования наши правительственные заказчики испытывают сложности при перехвате таких коммуникаций. В итоге иметь возможность удаленно компрометировать такие приложения, не компрометируя при этом весь телефон, это более стратегический и эффективный подход», — комментирует основатель Zerodium Чауки Бекрар (Chaouki Bekrar).

Новую версию изменившегося «прайс-листа» компании можно увидеть ниже.