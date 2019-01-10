Разработчики Chrome встроили в браузер блокировщик рекламы еще в начале 2018 года, однако до сих пор эта функциональность была активна только для пользователей из США, Канады и европейских стран. Теперь в Google сообщили, что после 9 июля 2019 года блокировка заработает для всех пользователей мира.

Напомню, что блокировщик рекламы в Chrome, это совсем не то же самое, что AdBlock и другие похожие решения. Браузер борется лишь с той рекламой, которая не соответствует стандартам, принятым Coalition for Better Ads. Фактически это означает, что встроенный блокировщик борется только с наиболее агрессивной и навязчивой рекламой, которая нарушает следующие правила:

реклама со звуком и видеоролики, которые начинают проигрываться автоматически;

всплывающие сообщения, закрывающие большую часть экрана;

так называемая prestitial-реклама. Этим термином обозначают рекламу, которая имеет собственную страницу и загружается перед целевым URL, а затем пользователю демонстрируют таймер, отсчитывающий время до закрытия навязчивого объявления;

крупные баннеры, «прилепленные» поверх окна и занимающие до 30% экрана;

также для мобильных версий сайтов не поощряется «мигающая» реклама, цвета или фон которой быстро и агрессивно меняются, пытаясь привлечь внимание и тем самым затрудняя чтение.

Так как будущим летом Coalition for Better Ads расширит действие своих стандартов на весь мир, аналогичным образом поступят и разработчики Chrome. Так, если сайт нарушает вышеперечисленные правила, после 9 июля текущего года Chrome перестанет отображать любую рекламу для такого ресурса (если проблемы не будут устранены администраторами в течение 30 дней).

Представители Google пишут, что прошедший год и опыт США, Канады и Европы доказал, что большинство владельцев сайтов способны изменить свои ресурсы в лучшую сторону и избавиться от навязчивых объявлений. Так, по состоянию на 1 января 2019 года две три всех сайтов, которые хоть раз были замечены в нарушениях вышеупомянутых стандартов, уже устранили проблемы и с тех пор имеют хорошую репутацию. Кроме того, сообщается, что среди многих миллионов сайтов, с которыми Chrome работает каждый день, лишь 1% подпадает под фильтрацию и демонстрирует запрещенную Coalition for Better Ads рекламу.