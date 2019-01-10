Польский ИБ-специалист Петр Душиньский (Piotr Duszyński) опубликовал на GitHub свою разработку, названную Modlishka. В первую очередь инструмент ориентирован на пентестеров, однако злоумышленники могут использовать его для автоматизации фишинговых атак и даже обхода двухфакторной аутентификации.

По сути Modlishka представляет собой обратный прокси (reverse proxy), модифицированный специально для работы с трафиком со страниц логина и для фишинговых операций. Modlishka размещается между жертвой фишера и целевым сайтом (Gmail, Yahoo, ProtonMail). Когда пользователь подключается к серверу Modlishka на фишинговом домене, обратный прокси обращается к настоящему сайту, за который пытается себя выдать. В итоге жертва видит контент с настоящего сайта, однако весь ее трафик при этом проходит через сервер Modlishka.

Любые учетные данные, которые вводит пользователь, автоматически сохраняются в бэкэнде Modlishka. Инструмент помогает даже перехватывать введенные пользователем одноразовые коды двухфакторной аутентификации, и если атакующий будет действовать достаточно быстро, в реальном времени, он сможет использовать эти коды для входа в аккаунт жертвы.

Демонстрацию работы Modlishka можно увидеть в ролике ниже.

Так как Modlishka не использует никаких шаблонов и работает напрямую с целевым сайтом, потенциальному злоумышленнику не нужно тратить время на тонкую настройку и «клонирование» легитимного ресурса. В сущности, понадобится только фишинговый домен и действительный TLS-сертификат, чтобы пользователи не получали предупреждений об отсутствии HTTPS .

Сам разработчик описывает Modlishka как point-and-click решение, которое крайне просто настроить и автоматизировать, в отличие от многих других фишинговых тулкитов для пентестеров.

Когда журналисты издания ZDNet поинтересовались у Душиньский, не опасается ли он, что его инструментом будут пользоваться не только пентестеры, но и преступники, которым Modlishka может существенно облегчить жизнь, он ответил так: