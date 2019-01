Сотрудница компании Amazon Эбби Фуллер (Abby Fuller) обратила внимание сообщества на интересную недоработку в мессенджере WhatsApp. Установив приложение на свой новый смартфон, с новым номером телефона девушка с удивлением обнаружила в мессенджере сообщения предыдущего владельца данного номера. Фуллер тут же задалась вопросом, как это возможно, и означает ли это, что новый владелец ее старого номера телефона так же может прочитать ее историю сообщений?

logged into whatsapp with a new phone number today and the message history from the previous number's owner was right there?! this doesn't seem right.

— Abby Fuller (@abbyfuller) January 11, 2019