Глава подразделения Trust & Safety в компании CloudFlare Джастин Пайн (Justin Paine), с помощью банального поиска через Shodan, обнаружил незащищенную установку ElasticSearch, которая, как выяснилось впоследствии, принадлежала калифорнийскому провайдеру VoIP-телефонии VOIPO. Найденная Пайном незащищенная БД содержала данные клиентов компании как минимум за последние четыре года.

В сумме эксперт обнаружил 6,7 млн журналов звонков, с частичными номерами телефонов вызывающей и принимающей сторон, временными отметками, данными о длительности звонков. Самые старые журналы были датированы июлем 2017 года. Также на сервере хранились 6 млн SMS/MMS, включая временные отметки и содержимое самих сообщений. Наиболее старые из них были датированы декабрем 2015 года. Кроме того, около миллиона документов содержали ключи API для различных внутренних систем, а порой можно было наткнуться даже на имена пользователей и пароли в формате простого текста.

Эксперт отмечает, что главная проблема в данном случае, это утекшие учетные данные, использование которых злоумышленниками в теории могло привести к полной компрометации различных систем.

В настоящее время сотрудники VOIPO уже устранили проблему и обезопасили проблемную установку ElasticSearch. В компании сообщили, что сервер использовался для тестовых нужд и был оставлен без защиты случайно, а также подтвердили, что в БД содержались «достоверные данные», однако не конкретизировали, какие именно.