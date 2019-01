Операторы платформы LocalBitcoins, которая представляет собой p2p-обменник и позволяет пользователям покупать криптовалюту друг у друга, сообщили об атаке на проект. Инцидент произошел 26 января 2019 года и длился как минимум пять часов. За это время неизвестные сумели похитить почти 8 BTC (то есть около 28 000 долларов).

LocalBitcoins' report on the security vulnerability 26.01.2019 https://t.co/HD3MrbEXbl via @reddit

