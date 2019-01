Две недели назад, в середине января 2019 года, популярная новозеландская криптовалютная биржа Cryptopia сообщила, что понесла «значительные убытки» в результате кибератаки.

Об инциденте до сих пор неизвестно практически ничего конкретного: представители биржи не сообщают даже точный размер ущерба, причиненного торговой площадке и ее пользователям, не говоря о том, от какой именно атаки пострадала платформа. Согласно последним обновлениям в официальном Twitter проекта, в настоящее время расследованием случившегося занимаются правоохранительные органы, и поэтому администрация Cryptopia «отрезана» от собственных систем и не имеет доступа к бирже (которая, разумеется, по-прежнему не работает).

Keep an eye on this page for updates on the situation: https://t.co/TWZkinsUet pic.twitter.com/1c5ezYq27u

— Cryptopia Exchange (@Cryptopia_NZ) January 28, 2019