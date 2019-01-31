Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, Airbus, сообщила о компрометации, произошедшей из-за «неавторизованного доступа к данным».

Официальный пресс-релиз гласит, что инцидент затронул информационные системы подразделения Commercial Aircraft (коммерческих воздушных судов), но не коснулся коммерческих операций компании.

Практически никаких подробностей случившегося пока не сообщается. Какие именно данные интересовали взломщиков, пока неясно, известно лишь, что неназванная третья сторона могла получить доступ к личным данным европейских сотрудников компании, включая профессиональные контакты и «идентификационные ИТ-данные» (вероятно, под этой формулировкой подразумеваются учетные данные).

Сообщается, что сейчас проводится расследование случившегося, и в компании уже приняли меры для усиления безопасности. Кроме того, Airbus уведомили о произошедшем представителей соответствующих ведомств (в соответствии с GDPR), а также сотрудников компании попросили соблюдать необходимые в такой ситуации меры предосторожности.