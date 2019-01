Конфликт компаний Facebook и Apple, окончившийся отзывом enterprise-сертификата социальной сети, это отнюдь не единственная проблема Facebook в последние дни. На этой неделе организация ProPublica рассказала, что информационные агентства и некоммерческие организации, собиравшие данные о политической рекламе в социальной сети, вдруг остались не у дел. Дело в том, что их инструменты для сбора статистики попросту перестали работать.

ProPublica уже более двух лет исследует рынок политической рекламы в Facebook и изучает случаи дискриминации, связанные с рекламой. Организации принадлежит гигантская база данных Facebook Political Ad Collector, содержащая информацию более чем о 120 000 политических рекламных кампаниях. И благодарить за наполнение базы нужно примерно 22 000 пользователей, которые добровольно установили и использовали специальный плагин ProPublica.

По данным ProPublica и британской группы активистов Who Targets Me, которой так же принадлежит решение для обеспечения прозрачности рекламных кампаний, недавно Facebook запретила браузерным плагинам собирать данные о политической рекламе и выяснять, почему то или иное объявление показывается конкретному пользователю. Для этого разработчики социальной сети использовали сниппет JavaScript, запрещающий плагинам автоматически кликать на кнопку Why am I seeing this? («Почему я это вижу?»), расположенную под спонсируемыми постами. Организация Mozilla, которой принадлежит браузер Firefox и собственный аддон аналогичного рода, уже подтвердила информацию ProPublica.

Вице-президент по управлению продуктами Facebook Роб Летерн (Rob Leathern) пояснил в Twitter, что нововведения не были направлены против журналистов, правозащитников и исследователей, и не были призваны бороться с прозрачностью рекламы. Он уверяет, что компания лишь пытается не дать третьим сторонам злоупотреблять данными пользователей, а рекламные скрапперы в определенных обстоятельствах могут угрожать приватности пользователей. В свете прошлогоднего скандала вокруг Cambridge Analytica, слова Летерна звучат вполне правдиво.

This isn’t about stopping publications from holding us accountable or making ads less transparent. This is about preventing people’s data from being misused — our top priority. Plugins that scrape ads can expose people’s info if misused. — Rob Leathern (@robleathern) January 28, 2019

Похожую точку зрения высказал и бывший глава безопасности Facebook Алекс Стамос (Alex Stamos). У себя в Twitter он отметил, что изменения явно направлены на борьбу с блокировщиками рекламы, а не против исследователей, но социальной сети давно пора озаботиться развитием API для рекламных архивов, включая таргетинг и охват. Представители ProPublica, в свою очередь, согласны с тем, что существующий в Facebook архив политической рекламы (был запущен в мае прошлого года), совсем неполон, функционирует только в трех странах и имеет множество других проблем.