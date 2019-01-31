Конфликт компаний Facebook и Apple, окончившийся отзывом enterprise-сертификата социальной сети, это отнюдь не единственная проблема Facebook в последние дни. На этой неделе организация ProPublica рассказала, что информационные агентства и некоммерческие организации, собиравшие данные о политической рекламе в социальной сети, вдруг остались не у дел. Дело в том, что их инструменты для сбора статистики попросту перестали работать.

ProPublica уже более двух лет исследует рынок политической рекламы в Facebook и изучает случаи дискриминации, связанные с рекламой. Организации принадлежит гигантская база данных Facebook Political Ad Collector, содержащая информацию более чем о 120 000 политических рекламных кампаниях. И благодарить за наполнение базы нужно примерно 22 000 пользователей, которые добровольно установили и использовали специальный плагин ProPublica.

По данным ProPublica и британской группы активистов Who Targets Me, которой так же принадлежит решение для обеспечения прозрачности рекламных кампаний, недавно Facebook запретила браузерным плагинам собирать данные о политической рекламе и выяснять, почему то или иное объявление показывается конкретному пользователю. Для этого разработчики социальной сети использовали сниппет JavaScript, запрещающий плагинам автоматически кликать на кнопку Why am I seeing this? («Почему я это вижу?»), расположенную под спонсируемыми постами. Организация Mozilla, которой принадлежит браузер Firefox и собственный аддон аналогичного рода, уже подтвердила информацию ProPublica.

Вице-президент по управлению продуктами Facebook Роб Летерн (Rob Leathern) пояснил в Twitter, что нововведения не были направлены против журналистов, правозащитников и исследователей, и не были призваны бороться с прозрачностью рекламы. Он уверяет, что компания лишь пытается не дать третьим сторонам злоупотреблять данными пользователей, а рекламные скрапперы в определенных обстоятельствах могут угрожать приватности пользователей. В свете прошлогоднего скандала вокруг Cambridge Analytica, слова Летерна звучат вполне правдиво.

Похожую точку зрения высказал и бывший глава безопасности Facebook Алекс Стамос (Alex Stamos). У себя в Twitter он отметил, что изменения явно направлены на борьбу с блокировщиками рекламы, а не против исследователей, но социальной сети давно пора озаботиться развитием API для рекламных архивов, включая таргетинг и охват. Представители ProPublica, в свою очередь, согласны с тем, что существующий в Facebook архив политической рекламы (был запущен в мае прошлого года), совсем неполон, функционирует только в трех странах и имеет множество других проблем.

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