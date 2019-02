Пользователям устройств Apple пора устанавливать обновления.

С релизом iOS 12.1.4 разработчики наконец исправили нашумевшую проблему в FaceTime, патча для которой пользователям пришлось ждать не неделю дольше, чем планировалось. Напомню, что баг, из-за которого Apple была вынуждена экстренно отключить групповые звонки FaceTime, позволял звонящему получить доступ к чужим микрофону и камере, даже если на звонок вообще не ответили. Фактически уязвимость могла использоваться для подслушивания пользователей без их ведома.

Теперь, когда патч все же вышел, групповые звонки заработают снова, однако не для пользователей iOS 12.1.3 и ниже (для них функциональность по-прежнему будет недоступна из-за связанных с уязвимостью рисков).

Кроме того, специалисты по безопасности из Google Project Zero предупредили, что еще две уязвимости (CVE-2019-7286 и CVE-2019-7287), исправленные в свежей версии ОС, уже некоторое время эксплуатируют злоумышленники. То есть преступники начали пользоваться этими проблемами еще до широкой огласки, как уязвимостями нулевого дня.

CVE-2019-7286 and CVE-2019-7287 in the iOS advisory today (https://t.co/ZsIy8nxLvU) were exploited in the wild as 0day.

— Ben Hawkes (@benhawkes) February 7, 2019