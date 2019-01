ИБ-специалисты призывают пользователей временно отключить FaceTime, так как в приложении обнаружен опасный баг. Проблема позволяет звонящему получить доступ к чужим микрофону и камере, даже если на звонок вообще не ответили. Демонстрацию проблемы можно увидеть на многочисленных видео из соцсетей, одно из которых приведем ниже.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019