Специалисты компании WebARX обнаружили опасную проблему в популярном плагине для WordPress, Simple Social Buttons, предлагающем простые кнопки социальных сетей для сайтов. По словам исследователей, баг кроется в самом дизайне приложения и усугубляется некорректной проверкой прав.

Если потенциальный атакующий может зарегистрировать новый аккаунт на уязвимом сайте, то эксплуатируя баг, он также способен внести изменения в настройки CMS, то есть выйти далеко не за пределы возможностей, предусмотренных для плагина изначально. По сути, злоумышленник может разместить на сайте бэкдор или перехватить управление учетной записью администратора.

Видеоролик ниже показывает, как баг используется для смены почтового адреса учетной записи администратора.

Перед публикаций информации о проблеме исследователи уведомили о баге разработчиков плагина, компанию WPBrigade. Те уже выпустили Simple Social Buttons версии 2.0.22, где уязвимость была исправлена.

Администраторов уязвимых сайтов призывают установить обновление как можно скорее, или отключить регистрацию пользователей. Дело в том, что, согласно официальной статистике, плагин установлен более чем на 40 000 сайтов, и теперь все эти ресурсы могут стать мишенями для операторов ботнетов и других злоумышленников.