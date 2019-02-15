Один из крупнейших и старейших банков Мальты, Bank of Valletta, пострадал от кибератаки. Злоумышленники попытались похитить порядка 13 млн евро, и как только сотрудники банка заметили неавторизованные операции, было принято решение экстренно приостановить работу. В итоге все отделения Bank of Valletta увели в оффлайн свои банкоматы, PoS-системы, а также временно прекратил работу сайт банка, сервисы электронных услуг и внутренняя почта.

По данным местных СМИ (1, 2), атакующие попытались перевести 13 млн евро на счета в других банках, в том числе расположенных в Великобритании, США, Чехии и Гонконге. Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат (Joseph Muscat) сообщил, что специалисты Bank of Valletta незамедлительно уведомили об инциденте своих зарубежных коллег и смогли обратить транзакции, восстановив контроль над похищенными средствами.

В настоящее время Bank of Valletta уже возобновил работу в штатном режиме. На официальном сайте банка появилось заявление, согласно которому над расследованием случившегося уже работают местные и международные правоохранительные органы. Также представители банка заверили, что аккаунты клиентов данная атака не затронула, и они не были скомпрометированы.