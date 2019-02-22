Разработчики Drupal исправили в CMS критическую уязвимость CVE-2019-6340, позволяющую удаленно выполнить произвольный PHP-код. Проблема актуальна для веток 8.5.x и 8.6.x, и была устранена с релизом 8.5.11 и 8.6.10, соответственно.

Почти никаких технических деталей проблемы раскрыто не было, но согласно опубликованному бюллетеню безопасности, баг связан с недостаточно очисткой данных в некоторых типах полей. Также сообщается, что проблеме подвержены только те сайты, где включен RESTful Web Services (или другой веб-сервис модуль) и разрешены PATCH- и POST-запросы.

Если установить патчи прямо сейчас по какой-причине невозможно, в качестве временной меры защиты разработчики советуют отключить все модули веб-сервисов или запретить в настройках отправку запросов PUT/PATCH/POST к ресурсам веб-сервисов.