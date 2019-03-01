Еще в декабре прошлого года стало известно, что Facebook и Twitter по-прежнему не локализовали базы данных пользователей в России, то есть не перенесли данные российских пользователей на территорию РФ. В связи с этим, представители Роскомнадзора направили компаниям уведомления о необходимости соблюдения закона.

В январе надзорное ведомство получило ответы от Facebook и Twitter, однако они не удовлетворили представителей Роскомнадзора, в частности из-за того, что «они не содержат конкретики». В итоге против компаний было начато административное судопроизводство, им грозит штраф в размере 5000 рублей, согласно статье 19.7. КоАП (о непредоставлении информации в госорганы).

Вечером 28 февраля 2019 года стало известно, что «Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook». Ожидается, что в скором времени документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности.

Напомню, что ровно неделю тому назад аналогичный протокол был составлен и в отношении компании Twitter (причем в присутствии представителя компании).

«Интерфакс» получил следующий комментарий от пресс-службы социальной сети:

«Facebook стремится предоставить пользователям в России максимально положительный опыт использования нашей платформы, и мы продолжим диалог с соответствующими органами власти относительно нашей деятельности в России».

При этом представители Facebook не уточнили, намерена ли компания передать информацию о локализации персональных данных граждан РФ Роскомнадзору и примет ли ее представитель участие в рассмотрении своего административного дела в суде.