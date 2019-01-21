В декабре прошлого года стало известно, что Facebook и Twitter по-прежнему не локализовали свои базы данных пользователей в России, то есть не перенесли данные российских пользователей на территорию РФ. В связи с этим, представители Роскомнадзора направили компаниям уведомления о необходимости соблюдения закона.

Ответа представители регулятора ждали до 17 января 2019 года. Как ранее обещал глава ведомства Александра Жарова, в случае получения отрицательного ответа против компаний будет возбуждено административное дело, они будут оштрафованы на 5000 рублей, а также определен срок, в течение которого Facebook и Twitter должны будут локализовать данные: от шести месяцев до года.

Срок получения ответа уже прошел и, как стало известно сегодня, полученные от Facebook и Twitter ответы не удовлетворили представителей Роскомнадзора, в частности из-за того, что «они не содержат конкретики». В итоге против обеих компаний было начато административное судопроизводство, и компаниям грозит штраф в размере 5000 рублей, согласно статье 19.7. КоАП ( о непредоставлении информации в госорганы).

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Напомню, что ранее Александр Жаров выражал надежду, что в скором времени будут введены оборотные штрафы, которые станут для компаний более существенным стимулом для исполнения законодательства.