Простые пользователи, эксперты и СМИ обнаружили, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 не слишком хорошо справляется с распознаванием лиц. Оказалось, что обмануть устройство можно при помощи обычной фотографии или видео.

К примеру, журналистам издания The Verge и команде YouTube-канала Unbox Therapy удалось обойти функцию Face Unlock с помощью старого трюка: видеоролика с лицом владельца устройства. Итальянским специалистам из SmartWorld и вовсе хватило простой фотографии. Демонстрацию обеих проблем можно увидеть ниже.

Хуже того, известная исследовательница и блогер Джейн Вонг (Jane Wong) сообщила, что флагман Samsung плохо различает родственников: ей удалось разблокировать смартфон брата своим лицом. В Twitter Вонг недоумевает, что они с братом даже не настолько похожи.

Apparently S10+ thinks we look the same

But we don't…? pic.twitter.com/COAS9QJodK

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2019