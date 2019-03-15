Вслед за Microsoft и Adobe на этой неделе обновления для своих продуктов опубликовали и разработчики Intel. Среди исправленных уязвимостей были 19 опасных багов в графических драйверах для Windows, эксплуатация которых может обернуться эскалацией привилегий, DoS и раскрытием информации. Всем пользователям Windows и этих драйверов рекомендуется обновиться как можно скорее (особенно владельцам CPU Intel с интегрированными GPU).

Хорошая новость заключается в том, что для эксплуатации всех этих уязвимостей требуется локальный доступ, а в некоторых случаях злоумышленнику и вовсе понадобится учетная запись с правами администратора. Фактически, проблемы представляют угрозу для уже скомпрометированных машин, зараженных малварью, или для устройств, к которым преступники имеют доступ.

Наиболее серьезными из исправленных проблем стали CVE-2018-12214 и CVE-2018-12216, набравших 7,3 и 8,2 баллов по шкале оценки уязвимостей CVSSv3. Обе проблемы связаны с драйвером режима ядра (kernel-mode driver): первая уязвимость представляет собой нарушение целостности информации в памяти; вторая связана с некорректной валидацией импута.

Хотя эксплуатация обеих проблем требует привилегированного доступа, в случае успеха атакующий получает возможность выполнить произвольный код. Еще одна похожая проблема, CVE-2018-12220, тоже допускает выполнение кода, однако разработчики отмечают, что для ее эксплуатации потребуется приложить гораздо больше усилий.

Оставшиеся уязвимости оцениваются специалистами как умерено и малоопасные. Все это проблемы можно эксплуатировать без участия пользователя, исключением являются только уязвимости CVE-2018-18090 и CVE-2018-18091, позволяющие спровоцировать отказ в обслуживании (DoS).

Уязвимостям были подвержены Intel Graphics Driver для Windows, вышедшие раньше версий 10.18.x.5059 (15.33.x.5059), 10.18.x.5057 (15.36.x.5057), 20.19.x.5063 (15.40.x.5063) 21.20.x.5064 (15.45.x.5064) и 24.20.100.6373.