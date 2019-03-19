На прошлой неделе, 12 марта 2019 года, ночью были взломаны сирены тревоги, оповещающие о приближении торнадо, сразу в двух городах (Десото и Ланкастер) на севере Техаса.

Между 2:30 и 4:00 утра 30 сирен начали включаться и выключаться «самостоятельно», чем немало напугали жителей (1, 2, 3). Дело в том, что к региону как раз приближался шторм, чреватый возникновением торнадо, и период с марта по май как раз считается «сезоном торнадо». В итоге муниципальные власти были вынуждены временно отключить системы вовсе. К счастью, непогода 13 марта не привела к возникновению торнадо, и сирены оповещения не понадобились.

По данным CBS Dallas, местные власти уже провели расследование случившегося и пришли к выводу, что причиной произошедшего стал не случайный сбой, но злонамеренный взлом. Представители Ланкастера заявили журналистам, что саботаж работы систем экстренного оповещение населения, это уже больше, чем простой вандализм, и виновные обязательно будут найдены и понесут наказание.

Нужно заметить, что это не первый инцидент такого рода. В 2017 году неизвестные «шутники» взломали и активировали 156 аварийных сирен, оповещают о приближении торнадо, в техасском Далласе. По словам жителей, тогда сирены заработали после полуночи и суммарно включались не менее дюжины раз. С тех пор власти Далласа стали использовать шифрование радиосигнала, который используется для управления сиренами. Похоже, на прошлой неделе в Десото и Ланкастере произошло то же самое.