Весной 2017 года в Литве был арестован Эвалдас Римасаускас (Evaldas Rimasauskas), которого обвинили в том, что он обманул две крупные технологические компании, чьи названия тогда не раскрывались, присвоив более 100 млн долларов.

Позже стало известно, что речь шла о таких гигантах, как Google и Facebook. Причем мошенническая схема Римасаускаса была гораздо сложнее обычного фишинга и других известных техник. Правоохранители объясняли, что злоумышленник зарегистрировал в родной Литве бизнес, и имя его компании, Quanta, было точно таким же, как название азиатского производителя железа. Для этой компании Римасаускас также открыл счета в банках Латвии, Кипра и других стран мира.

В период с 2013 по 2015 годы Римасаускас успешно выдавал себя за представителя Quanta, пользуясь тем, что его фирма называется точно так же. Используя почтовый спуфинг, а также подделывая счета, контракты и письма, злоумышленник сумел обмануть сотрудников Google, Facebook и даже представителей банков, заставив их осуществить крупные денежные переводы на его счета (якобы в качестве оплаты за продукты и услуги). После получения денег Римасаускас быстро выводил средства в другие банки в шести разных странах, включая Латвию, Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг. В настоящее время подобное мошенничество обозначают терминами whaling или BEC (Bussiness Email Compromise).

В итоге Римасаускас обманом получил 23 млн долларов от Google и почти 100 млн долларов от Facebook. Как позже сообщали представители пострадавших компаний, средства вскоре удалось вернуть почти в полном объеме.

В августе 2017 года Эвалдас Римасаускас был экстрадирован в США, хотя отчаянно пытался бороться против экстрадиции. Вчера, 20 марта 2019 года, Министерство юстиции США сообщило, что обвиняемый признал свою вину по первому пункту обвинительного заключения (обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения). Теперь, согласно американским законам, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен в июле текущего года.