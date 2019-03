В январе 2018 года стало известно, что злоумышленники массово сканируют интернет в поисках уязвимых маршрутизаторов Cisco RV320 и RV325. Сканирования начались после публикации PoC-эксплоита для двух серьезных уязвимостей в этих моделях.

Речь шла сразу о двух багах. Так, уязвимость CVE-2019-1653 позволяет удаленному атакующему получить данные о конфигурации устройства (без пароля). Вторая проблема, CVE-2019-1652, в свою очередь, позволяет удаленному злоумышленнику внедрять и выполнять произвольные команды на уязвимом девайсе.

Обе проблемы были обнаружены специалистами компании RedTeam Pentesting, и считалось, что инженеры Cisco исправили баги 23 января текущего года, выпустив патчи. Однако вчера, 27 марта 2019 года, эксперты RedTeam Pentesting сообщили (1, 2, 3), что январские патчи оказались неэффективны, и устройства RV320 и RV325 по-прежнему уязвимы для атак.

#Cisco Small Business Routers still vulnerable to remote code execution & configuration export due to incomplete patch 🚨 #RCE #RV320 #RV325 New advisories: https://t.co/fPzrrkb3Hk https://t.co/xZex3wdfpb https://t.co/iZUuCCEnGx

— RedTeam Pentesting (@RedTeamPT) March 27, 2019