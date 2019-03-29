Ранее на этой неделе стало известно, что один из крупнейших маркетплейсов в даркнете, Dream Market, закроется 30 апреля 2019 года. Тогда на главной странице Dream Market появилось лаконичное сообщение о том, что после указанной даты все сервисы перейдут к некой «партнерской компании», чей сайт пока даже не заработал.

Как мы уже писали, появление этого объявления совпало с выходом пресс-релизов ФБР, Европола и Управления по борьбе с наркотиками США, которые рассказали о масштабной совместной операции SaboTor, направленной на борьбу с торговлей наркотиками в даркнете. Правоохранители отчитались о десятках арестов и обысков.

Разумеется, после столь странного совпадения пользователи Dream Market впали в панику, а в социальных сетях распространяются самые разные теории, вплоть до предположений, что торговую площадку уже сейчас контролируют правоохранительные органы, и заходить на Dream Market (и новый сайт, чье открытие ожидается позже) небезопасно.

В итоге команда Dream Market решила объяснить, из-за чего вдруг возникла нужда закрыть торговую площадку. Как видно на скриншоте ниже, модератор ресурса пишет, что последние семь недель сайт постоянно страдал от серьезных DDoS-атак (ранее мы уже отмечали, что в последнее время у Dream Market наблюдаются технические проблемы). После продолжительного DDoS’а от операторов маркетплейса потребовали выкуп за прекращение атак в размере 400 000 долларов США, но те отказались платить. В итоге было принято решение передать Dream Market «партнерской компании», которая, по всей видимости, сможет справиться с проблемой.