Пользователи одного из популярнейших в даркнете маркетплейсов в панике. На главной странице Dream Market появилось сообщение о том, что 30 апреля 2019 года торговая площадка будет закрыта, и после этого все сервисы перейдут к некой «партнерской компании», чей сайт пока даже не заработал. При этом нужно отметить, что в последнее время у Dream Market наблюдаются технические проблемы, судя по всему, связанные с постоянными DDoS-атаками на сайт.

Появление этого сообщения совпало с выходом пресс-релизов ФБР, Европола и американского Управления по борьбе с наркотиками, которые рассказали о масштабной совместной операции SaboTor, направленной на борьбу с торговлей наркотиками в даркнете. Правоохранители отчитались о десятках арестов и обысков.

Например, сообщается, что уже был арестован 61 человек, а также были закрыты 50 учетных записей в даркнете, с помощью которых пользователи занимались незаконной деятельностью. К этому можно прибавить 65 ордеров на обыск, благодаря котором удалось обнаружить и изъять 299,5 кг наркотических средств, 51 единицу огнестрельного оружия и более 6,2 млн евро (из них около 4 млн в криптовалюте, 2 млн наличными и примерно 35 000 в золоте). Кроме того, в ходе операции SaboTor было допрошено 122 человека.

В этом свете совсем неудивительно, что пользователи Dream Market паникуют. В социальных сетях распространяются самые разные теории, вплоть до предположений, что торговую площадку уже контролируют правоохранительные органы, и заходить на Dream Market (и новый сайт, чье открытие ожидается позже) небезопасно.

DO NOT log into Dream Market. Law enforcement in some country can apparently run a darknet market for a month without shutting it down while logging all data and lying to the public the entire time. This happened with Hansa during Operation Bayonet. #darknet

