Вечером 28 марта 2019 года «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Роскомнадзор выбрал наиболее эффективное решение для блокировки Telegram. Таковым была признана разработка компании RDP.RU, в лабораторных условиях продемонстрировавшая стопроцентную эффективность блокировки мессенджера. По данным издания, блокировать мессенджер предполагается посредством использования DPI-системы (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика), созданной RDP.RU.

Напомню, что о первых испытаниях систем анализа и фильтрации трафика, проведенных ФСБ, Роскомнадзором и Министерством цифрового развития, еще в августе 2018 года рассказывало агентство Reuters. Тогда тестирование проводилось на сети Ростелекома в Реутове.

Тем временем, РБК, тоже ссылаясь на собственные источники в отрасли, пишет, что Роскомнадзор уже направил трем операторам «большой четверки» (МТС, «МегаФону» и «ВымпелКому») предложение протестировать на их сетях в каком-либо регионе оборудование для глубокой фильтрации трафика, разработанное RDP.RU. Сообщается, что цель тестирования — подготовка к реализации так называемого законопроекта о «суверенном рунете», который был внесен в Госдуму в декабре 2018 года и уже был принят в первом чтении в феврале 2019 года.

Интересно, что, по данным РБК, в рамках этих испытаний планируется не только проверить возможность DPI-системы фильтровать контент из реестра запрещенных ресурсов (в первую очередь речь, конечно, идет о Telegram). Также планируется проверить возможность приоритизации трафика и последующего снижения скорости доступа к отдельным сервисам. Да, речь о принципе сетевого нейтралитета, согласно которому провайдеры не отдают предпочтения одному целевому предназначению перед другим или одним классам приложений.

Издание напоминает, что еще в 2018 году глава «Ростелекома» Михаил Осеевский объяснял необходимость такой меры тем, что это позволило бы переложить часть расходов за хранение контента в рамках «закона Яровой» с российских операторов связи на зарубежные интернет-компании, такие как Google и Facebook. В случае их отказа операторы смогли бы снижать скорость доступа для абонентов до сервисов этих компаний. Судя по опубликованному 28 марта 2019 интервью Осеевского, эта идея по-прежнему актуальна.

«У ряда отраслевых экспертов существуют опасения, что оборудование, установленное для противодействия угрозам, в дальнейшем может быть использовано в целях приоритизации трафика одних ресурсов и дискриминации других, сознательно или в результате сбоев в работе», — подтвердил журналистам глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

«С помощью DPI можно вполне успешно приоритизировать трафик и снизить скорость доступа к YouTube или любому другому ресурсу. В 2009–2010 годах, когда был расцвет популярности торрент-трекеров, многие операторы связи ставили себе DPI как раз для того, чтобы распознавать p2p-трафик и снижать скорость скачивания на торрентах, так как каналы связи не выдерживали такой нагрузки. Так что опыт пессимизирования некоторых видов трафика у операторов уже имеется», — говорит гендиректор Diphost и создатель сайта Эшер II Филипп Кулин.